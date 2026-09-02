Can yeleğini kızına giydirerek kurtulmasını sağlayan Gülcan Gürel toprağa verildi

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan Gülcan Gürel, Türkiye'nin Mersin ilinde son yolculuğuna uğurlandı.

Girne-Taşucu seferini yapan FİLO JET isimli yolcu gemisinin alabora olması ve batması sonucu hayatını kaybeden 33 yaşındaki Gürel’in naaşı dün akşam uçakla Çukurova Havalimanı’na, buradan da Mersin’e götürüldü.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Gürel için bugün hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gürel’in faciada kurtulan 9 yaşındaki kızı Tusem Gürel, kız kardeşi Eda Payam, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici ve mesai arkadaşları katıldı. Faciada yaralanan babası Bayram Payam’ın ise Kıbrıs’ta tedavisinin sürmesi nedeniyle törene katılamadığı belirtildi.

Törende Kur’an-ı Kerim okunarak dua edilmesinin ardından Gürel’in naaşı, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı’na götürüldü.

Güneykent Mezarlığı’nda toprağa verildi

Gürel’in cenazesi, Güneykent Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Gürel’in eşi Kemal Gürel, Kıbrıs’ta uzman çavuş olarak görev yapan kardeşi Mehmet Payam, Mersin Valisi Atilla Toros, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, KKTC Mersin Başkonsolosu Ülkü Alemdar, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ile yurttaşlar katıldı.

Can yeleğini kızına giydirdi

Gülcan Gürel’in kızı Tusem, babası Bayram Payam ve kız kardeşi Eda Payam ile birlikte Kıbrıs’ta görev yapan kardeşi Mehmet Payam’ı ziyaret etmek için adaya geldiği belirtildi. Aile, Mersin’e dönüş yolculuğu için FİLO JET’e bindi.

Geminin alabora olması sırasında Gürel’in kendi can yeleğini kızı Tusem’e giydirdiği belirtildi. Faciada Gülcan Gürel hayatını kaybederken, kızı Tusem ve kız kardeşi kurtarıldı. Yaralanan babası Bayram Payam’ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.