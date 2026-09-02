"Arıklı'yı buraya bekliyoruz, o gelmezse biz yanına gideriz"

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının üzerinden 3 gün geçerken, yakınlarından gelecek haberi bekleyen ailelerin liman önündeki bekleyişi sürüyor.

Aileler, Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın ziyareti sırasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın neden limana gelmediğini sorguladı.

Arıklı’ya tepki gösteren aileler, “Biz onu buraya bekliyoruz” diyerek Bakan’ın kendilerini ziyaret etmesini istedi. Aileler, Arıklı’nın gelmemesi halinde ise “Biz onun yanına gideriz” mesajını verdi.

Öte yandan hala bulunamayan 20 kişiyle ilgili arama-kurtarma çalışmaları da bugün dördüncü gününde devam ediyor.