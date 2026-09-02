Girne Fest 26 iptal ediliyor

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne açıklarında yaşanan gemi faciası ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürmesi nedeniyle Girne Fest 26’nın iptal edilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Şenkul, konuya ilişkin açıklamasında, festivalin tümden iptali konusunu belediye meclisi üyeleri ve Zeytinlik Muhtarı ile görüştüklerini belirtti.

Diğer belediye başkanlarıyla da temas kurmaya başladıklarını ifade eden Şenkul, Girne Fest 26’nın belediye meclisi kararıyla iptal edilmesinin çok muhtemel olduğunu kaydetti.

Şenkul ayrıca, ekim ayında düzenlenmesi planlanan Yarı Girne Maratonu’ndan elde edilecek tüm gelirin kayıp yakınlarına aktarılması yönünde de belediye meclisi kararı alacaklarını açıkladı.