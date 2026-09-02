"Gemiye ulaşıldı. çalışmalar devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman TCG Alemdar gemisinin de Girne açıklarına geldiğini söyleyerek, batık gemiye ulaşıldığını belirtti.

Erhürman sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip.

Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek." ifadelerini kullandı.