Hüseyin Özdemir toprağa verildi, eşi Şerif Özdemir hâlâ aranıyor

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan Hüseyin Özdemir, Mersin’in Silifke ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Özdemir’in gemide birlikte bulunduğu eşi Şerif Özdemir’i arama çalışmaları ise sürüyor.

Girne Limanı’ndan Taşucu’na gitmek üzere hareket eden FİLO JET isimli yolcu gemisinin alabora olması ve batması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 241 kişi sağ kurtarıldı. Kayıp 20 kişiye yönelik arama çalışmaları devam ediyor.

Faciada hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir’in naaşı hava yoluyla Mersin’e gönderildi, ardından kara yoluyla Silifke ilçesine bağlı Nuru Mahallesi’ne götürüldü.

Özdemir için Nuru Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, ailesi ve yakınlarının yanı sıra kent protokolü ve yurttaşlar katıldı.

Hüseyin Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından Nuru Mahallesi’nde toprağa verildi.

Özdemir’in gemide birlikte bulunduğu eşi Şerif Özdemir ise kayıp 20 kişi arasında bulunuyor. Şerif Özdemir’e yönelik arama çalışmaları sürüyor.