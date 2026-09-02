Gemi faciasında hayatını kaybeden Fahri Ateş bugün Mersin'de son yolculuğuna uğurlanacak

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan Uzman Çavuş Fahri Ateş’in naaşı Mersin’in Erdemli ilçesine götürüldü.

Girne-Taşucu seferini yapan FİLO JET isimli yolcu ve yük gemisinin Girne Limanı’ndan ayrıldıktan sonra alabora olması ve batması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Çerçili Mahallesi’nden olan ve gemide eşi ile çocuğuyla birlikte bulunan Fahri Ateş’in naaşı, dün uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı’na, ardından karayoluyla Erdemli’ye götürüldü.

Ateş’in cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, eşi Ayça Ateş, ailesi ve yakınları hastanede gözyaşı döktü.

Fahri Ateş’in bugün Çerçili Mahallesi’nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Öte yandan, Ateş’in facia sırasında eşi ve çocuğunu güverteye çıkardıktan sonra can yeleği almak için yeniden geminin içerisine girdiği ve ardından hayatını kaybettiği ileri sürüldü.