Harmancı: “Lefkoşa Yarı Maratonu geliri ailelere aktarılsın”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından dayanışma çağrısı yaptı. Harmancı, ekim ayında düzenlenecek Lefkoşa Yarı Maratonu’nun gelirinin, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine aktarılması yönündeki önerisini yarın komisyona sunacağını açıkladı.

Harmancı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un Girne Yarı Maratonu gelirinin faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine aktarılması yönündeki kararını selamlayarak, aynı dayanışmayı büyütmek amacıyla Lefkoşa Yarı Maratonu için de benzer bir öneri hazırladığını belirtti.

Önümüzdeki aylarda belediyeler tarafından düzenlenecek maraton ve diğer organizasyonların da ortak dayanışmaya katkı koyabilmesi için Belediyeler Birliği çatısı altında istişare etmeye ve birlikte hareket etmeye hazır olduklarını ifade eden Harmancı, böylesi zor dönemlerde belediyeler arasındaki sınırların önemini yitirdiğini vurguladı.

Harmancı, “Geriye tek bir sorumluluk kalır: Acıyı paylaşmak, dayanışmayı büyütmek ve kaybettiğimiz insanlarımızın geride bıraktıklarının yanında olduğumuzu hissettirmek” ifadelerini kullandı.