Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Temmuz-Aralık 2025 dönemini kapsayan ikinci altı aylık 40. Dönem Raporunu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a sundu. Varol, bu sürede soruşturması tamamlanarak, yayımlanan rapor sayısının 10 olduğunu kaydetti.

Ombudsman’dan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan İlkan Varol, Yüksek Yönetim Denetçisi’nin, idarenin eylem ve işlemlerinden mağdur olduğunu düşünen kişilerin idare aleyhine şikayetlerini yapabilecekleri Anayasal bir kurum olduğunu ifade ederek, yetkisini Anayasa’dan aldığını ve bağımsız, tarafsız bir şekilde görev ifa ettiğini belirtti.

“Soruşturması tamamlanarak, yayınlanan rapor sayısı 10, başvuru sayısı 17”

Raporun içeriği ile ilgili bilgi veren Varol, Temmuz-Aralık 2025 döneminde soruşturması tamamlanarak, yayımlanan rapor sayısının 10, yapılan şikayet/başvuru sayısının 17, başlatılan soruşturma süresinde idarenin hatalı işlemini başvuru sahibi lehine düzeltmesi nedeniyle geri çekilen şikayet sayısının 4 olduğunu kaydetti.

Ombudsman Yasası tahtında şikayet konuları yetki dışında olup, şikayetleri yasa tahtında kabul edilmeyen vatandaşlara hukuki bilgi verilerek ve/veya idare ile temas sağlanarak, yardımcı olunan vatandaş sayısının ise 26 olduğunu belirten Varol, Ombudsman Yasası’nın 13’üncü maddesi tahtında ilgili makama 2 şikayetin iletilmesi gibi çalışmalarla ilgili bilgi verdi.