“Hesap gününü erteleseniz de gerçeği silemezsiniz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, son günlerde medya kuruluşları ve gazetecilere yönelik içerik kaldırma girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ekinci, yaşananların münferit olaylar olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, bunun ifade özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve demokratik düzene yönelik sistematik bir müdahale olduğunu vurguladı.

“Bu bir telif tartışması değil”

Kamu yararı taşıyan haberlerin uluslararası şirketler üzerinden yapılan başvurularla dijital platformlardan kaldırılmasına dikkat çeken Ekinci, bunun teknik bir süreç olarak gösterilmesine karşı çıktı.

Ekinci, “Bu, yalnızca bir telif tartışması değildir. Bu, hakikatin dolaşımını kontrol altına alma girişimidir” ifadelerini kullandı.

“Gerçekten korkanlar önce haberi susturur”

Ekinci, basına yönelik müdahalelerin aşamalı bir baskı sürecinin parçası olduğunu belirtti:

“Gerçeklerden korkanlar önce haberi susturur. Sonra gazeteciyi hedef alır. En sonunda toplumu karanlığa mahkum etmeye çalışır. Bugün yaşanan tam olarak budur.”

“Bu ülkenin hafızası var”

TDP’nin daha önce de ifade özgürlüğünü tehdit eden düzenlemelere karşı mücadele verdiğini hatırlatan Ekinci, özellikle Bilişim Suçları Yasası sürecine işaret etti.

“Hiçbir siyasi parti bu konuda adım atmazken biz hukuki mücadeleyi başlattık. Bu bir tercih değil, bir duruştur” diyen Ekinci, bugün yaşananların o dönemdeki uyarıları doğruladığını ifade etti.

“Yeni cephe: Dijital özgürlük mücadelesi”

Ekinci, yaşananların yalnızca bugünün meselesi olmadığını belirterek, dijital alanda özgürlük ile kontrol arasındaki mücadelenin yeni bir aşamaya geçtiğini söyledi.

Bugün kullanılan yöntemlerin yalnızca basını değil, doğrudan toplumun iradesini hedef aldığını kaydeden Ekinci, bunun bir baskı mekanizması olduğunu vurguladı.

Araştırma çağrısı

TDP Genel Sekreteri, sürecin tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek, şu çağrıyı yaptı:

“Basını susturmaya yönelik hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Bu müdahalelerin arkasındaki ilişkiler mutlaka açığa çıkarılmalıdır.”

“Hesap gününü erteleseniz de…”

Açıklamasının sonunda net bir mesaj veren Ekinci, TDP’nin ifade özgürlüğü konusundaki duruşunu yineledi:

“Dün olduğu gibi bugün de halkın gerçeklere ulaşma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Hesap gününü erteleseniz de gerçeği silemezsiniz.”