“Korkuyorsunuz! Korkmayın”

Sendikalar, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı tasarısıyla ilgili attığı adımları değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, 15 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde eylem yapılacağı bildirildi.

Tüm sendikalar adına yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, yaşananların yalnızca bir yasa tartışması olmadığına dikkat çekti; “Ülkemiz bir siyasal kriz içerisindedir ve bu krizin tek demokratik çözümü erken seçimdir” ifadelerini kullandı.

Maviş, basın ve toplumsal ifade özgürlüğüne yönelik siber saldırılara da işaret ederek, “Siber saldırıları protesto eden içeriklerin dahi hedef alınarak kaldırılması, artık yalnızca haberlerin değil, itiraz hakkının da susturulmak istendiğini göstermektedir” açıklamasında bulundu.

Açıklama şu şekilde:

“Sendikalarımız ülkede yaşanan süreci yakından ve dikkatle takip etmektedir. Gelinen aşamada, hükümete ve Başbakan’a duyduğumuz güvensizlik açıktır.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu sürecinde hem hükümet hem de muhalefet partilerinin söylemlerini dikkatle dinledik. Ancak sendikalar olarak ilk günden beri ortaya koyduğumuz tavır nettir. Söz konusu düzenleme derhal Meclis alt komitesine gönderilmelidir. Bu noktadaki kararlılığımız sürmektedir.

Yaşananlar yalnızca bir yasa tartışması değildir. Ülkemiz bir siyasal kriz içerisindedir ve bu krizin tek demokratik çözümü erken seçimdir.

Öte yandan bu siyasal kriz, kendisini yalnızca ekonomik ve yönetimsel olarak değil, aynı zamanda basın ve toplumsal ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelerle de göstermektedir. Son günlerde onlarca basın mensubunun, haber sitesinin ve yurttaşın sosyal medya paylaşımlarının sistematik biçimde kaldırıldığı ve hatta canlı yayınlara dahi müdahale edildiği görülmektedir.

Siber saldırıları protesto eden içeriklerin dahi hedef alınarak kaldırılması, artık yalnızca haberlerin değil, itiraz hakkının da susturulmak istendiğini göstermektedir.

Basın ve ifade özgürlüğü ihlallerinin mevcut yönetim anlayışından bağımsız değerlendirilemeyeceği ortadadır.

Bu bağlamda, 15 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de Başbakanlık önünde olacağımızı, düşünce, ifade ve basın özgürlüğünü savunmak, halkın iradesine ve demokratik değerlere sahip çıkmak için bir kez daha sesimizi yükselteceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Korkuyorsunuz! Korkmayın.”