2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi geç burs başvuruları 15-16 Nisan tarihlerinde online olarak yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, 2025-2026 Öğretim Yılı Bahar Dönemi geç burs başvurularının 15-16 Nisan tarihlerinde http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılabileceğini duyurdu.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğrenim gören ve Bahar Dönemi için burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin, belirtilen internet adresinde gerekli işlemleri tamamlayarak, burs başvurularını yapabileceklerini kaydetti.

Çelebi, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2025-2026 Güz Döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin de http://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncelleyerek ve transcript ile Bahar Dönemine ait öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek, burs başvurularını tamamlamaları gerektiğini belirtti.

Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerde öğrenim gören ve 2025-2026 Güz döneminde burs hakkı elde eden öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapması gerekmediğini ifade etti.