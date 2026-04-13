Üredi: “Dijital alanda egemenliğimizin dış müdahaleye kapatılması şarttır”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, dijital alanda egemenliğin dış müdahaleye kapatılmasının şart olduğunu kaydetti.

Üredi, dijital platformlarda yaşanan sistematik saldırılar hakkında açıklama yaparak, "Yıllardır uyardığımız dijital egemenlik riski artık somut bir tehdittir." dedi; iletişim altyapısının kontrolünün hayati önemine vurgu yaptı. Dijital mecraların birer "vatan toprağı" gibi korunması gerektiğini belirten Üredi, dış kaynaklı operasyonların toplumsal iradeyi hedef aldığını söyledi.

Özellikle Hindistan merkezli olduğu bilinen Online Reputation Management (ORM) ve dijital operasyon şirketlerinin faaliyetlerinin artık bir iddia olmaktan çıktığını ifade eden Üredi, bu yapıların yöntemlerini şöyle açıkladı:

"Sosyal medya platformlarının kontrolünde olan bu dijital düzende; içerik kaldırma, toplu şikayet, algoritmik bastırma ve sahte etkileşim üretimi gibi yöntemlerle bilgi akışı manipüle edilmektedir. Haberler ve kamuoyunu bilgilendiren paylaşımlar sistematik şekilde hedef alınmakta, görünmez kılınmakta veya tamamen ortadan kaldırılabilmektedir."

Üredi, iletişim altyapısının kontrolünü kaybetmenin bir dijital teslimiyet doğuracağını daha önce ifade ettiklerini kaydederek, “Halkın haber alma hakkının, sendikal mücadelenin ve toplumsal reflekslerin dış müdahalelere açık hale gelmesi, geleceğimiz açısından ciddi bir tehdittir." dedi.

"Egemenlik yalnızca toprakla sınırlı değildir"

Üredi, egemenlik kavramının artık dijital dünyayı da kapsadığının altını çizerek, bu mücadelenin siyaset üstü bir bağımsızlık meselesi olduğunu belirtti.

Üredi, "Açık bir gerçeği bir kez daha haykırıyoruz: Egemenlik yalnızca toprakla sınırlı değildir. Dijital alan da egemenliğin asli bir parçasıdır. Bugün yaşananlar bir tesadüf değil, kontrolsüz dijital alanın ve uyanık davranmadığımız altyapı stratejilerinin doğal bir sonucudur. Egemenliğimizi korumak, yalnızca siyasi bir mesele değil aynı zamanda bir dijital bağımsızlık meselesidir." ifadelerini kullandı.

Yaşanan süreci "ders çıkarılması gereken acı bir tecrübe" olarak nitelendiren Üredi, Tel-Sen’in bu konudaki dik duruşunun süreceğini ifade etti.