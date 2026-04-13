Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında, ‘Raskolnikov’ oyunu sahnelenecek

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından Beşparmaklar Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek ‘Raskolnikov ’ oyunu, 16 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, yazarlığını ve yönetmenliğini Ufuk Aydoğan'ın üstlendiği oyunda Oğuzhan Kaya ve Gözdem Şahinler rol alıyor. Oyunda, Dostoyevski’nin karanlık dünyasından esinlenen ve kendisini Raskolnikov zanneden bir gencin hikâyesi anlatılıyor.