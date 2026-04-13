Girne Belediyesi 23 Nisan şenliği düzenliyor

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuk şenliği düzenleyecek.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, çocuk şenliği 23 Nisan Perşembe 11.00 ile 18.00 arasında Girne Antik Liman’da yer alacak.

Programda palyaço ve maskot gösterileri, şişme oyun alanları, stantlar ve müzikli eğlenceler, ücretsiz dondurma ve balon dağıtımı, resim ve seramik atölyeleri bulunuyor.