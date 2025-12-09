Maliye Bakanı Özdemir Berova, olumsuz hava koşulları nedeniyle Meclis’in ertelenmesi çağrılarına yanıt vererek, “Rahat olun, ilgili kurumlarımız sahada” dedi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın, afet koşullarında Meclis Genel Kurulu’nun toplanmasına yönelik eleştirilerine Maliye Bakanı Özdemir Berova’dan yanıt geldi. Berova, benzer durumların geçmişte de yaşandığını ve Meclis çalışmalarının aksatılmadan sürdürüldüğünü söyledi.

Berova, 2013 yılında Özkan Yorgancıoğlu’nun başbakanlığı döneminde de ciddi bir doğal afet meydana geldiğini belirterek, “O dönem meclis konuşmaları ve bütçe görüşmeleri devam ederken bakanlar aynı anda vatandaşla ilgilenebildi. Eğer azmedilirse bu tür organizasyonlar eş zamanlı yürütülebilir” dedi.

Mevcut koşullarda Meclis gündeminin devam etmesinin bir sakınca oluşturmadığını ifade eden Berova, “Bu tür olaylar anbean gelişebilen olaylardır, olayları takip etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Barçın’ın hükümeti “softa şaşırtması” yapmakla suçlamasına da yanıt veren Berova, “Bu ithamı şiddetle reddediyoruz. Sayın Barçın rahat olsun, ilgili kurumlarımız sahadadır” ifadelerini kullandı.