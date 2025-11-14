Polisi görünce camdan atladı, 2 ayağı da kırıldı

Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan 43 yaşındaki G.U. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım tarihinde Narkotik ekiplerinin Lefkoşa’da bir adreste operasyon yaptığını, polisi gören zanlının pencereden atladığını ve her iki bacağının kırıldığını söyledi.

Polis, zanlının Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 1 Ocak 2025 tarihinden beri 2 bin 144 gündür ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ihraç edilmesi için yazı yazıldığını ancak henüz kararın çıkmadığını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.