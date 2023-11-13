Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde Adli Şube Amiri olarak görev yaptığı 2016-2017 yılları arasında “suç dosyası kapatıp karşılığında rüşvet almakla suçlanan” Polis Başmüfettişi Ali Savaş Altan, serbest bırakıldı. Altan, bir süredir tutuklu yargılanıyordu.

Lefkoşa Ağır ceza Mahkemesi’nde bugün görüşülen davada, savcılığın suça ilişkin “tanıkları mahkemeye getirememesi” üzerine Altan serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Altan’ın avukatı Muhabbet Mevsimler, “Müvekkilim henüz beraat etmedi ancak serbest bırakıldı.

Mahkeme, savcılığa asli tanıkları dinletmesi için 11 gün süre tanımıştı. Ancak Savcılık, asli tanıkları getiremeyeceğini bildirdi” dedi.

Avukat Mevsimler, “Savcılık, asli tanıkları bundan sonra da hazırlamasının mümkün olmadığını söyledi. Çünkü tanık, savcılığın verdiği izinle yurtdışına çıkmıştı. Geri gelmeyeceğini beyan etti” ifadelerini kullandı.

Mevsimler, daha önceki benzer davaları incelediklerinde, aynı konuda tekrar dava açılmadığını gözlemlediklerini belirterek, “Bu süreçten sonra tekrar dava açılmasını beklemiyoruz” dedi.

Müvekkili Altan hakkında bir de “evrak sahteleme” suçlamasıyla dosya bulunduğunu belirten Mevsimler, “Yakında bu dava da görüşülecek ve bu iş bitecek” şeklinde konuştu.