Pirohu ve Kabak Bittası

Güneşin sıcak dokunuşlarıyla sarılı, tarih kokan adası Kıbrıs, sadece muazzam manzaraları ve tarihi zenginlikleriyle değil, aynı zamanda damakları şenlendiren eşsiz yemekleriyle de büyüleyici bir lezzet destinasyonu olarak öne çıkıyor. Bu haftaki yazımızda bu lezzetler arasından sizinle paylaşmak için kış aylarının vazgeçilmezi olan kabak bittası ve Kıbrıs’ın mantısı olarak da bilinen pirohuyu seçtik. Keyifle okumanızı diliyoruz.

Pirohu

Kıbrıs mutfağında sıklıkla yapılan hamur işlerinin başında geliyor. Kıbrıs mantısı olarak bilinen bu lezzetin bilinen mantıdan farkı ise iç harcında nor kullanılması. Pirohu﻿​, piruhi olarak da bilinir, Rusça kökenli bir kelimedir. Osmanlı mutfağında yer alır.

Malzemeler

500 gr un

100 ml sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

1 yumurtanın yarısı

Aldığı kadar su

İç harcı için

250 gr tuzsuz nor peyniri

Kuru nane

Üzeri için

1 paket hellim

Kuru nane

Nasıl Yapıyorum?

Un tuz yumurta sıvı yağı karıştırıp ve kulak memesi kıvamına gelene kadar su ekliyorum. Kıvam aldıktan sonra iyice yoğurup ve yarım saat hamur streç film ile üzeri kapatılıp dinlendiriyorum. İç harcı için nor peyniri çatal yardımıyla ezip ve kuru nane ekliyorum. Üzeri için hellim rendeleyip kuru nane ile karıştırıyorum. Kaynatmak için tencereye su ve biraz tuz ekliyorum. Hamurumu 2 beze halinde kesiyorum. Tezgâhı ve merdaneyi unlayıp hamuru ince bir şekilde açıyorum. Yarısına katlıyorum ve aralıklarla iç harcını yerleştiriyorum. Daha sonra hamurun diğer yarısını üstüne kapatıp fincan yardımı ile harçlı yerleri ayırıyorum. İyice yapışsın diye içindeki havayı alıp kenarlarını bastırıyorum. Kaynar suya atıp 10 dk haşlıyorum. Tabağa alıp üzerine naneli hellim döküp servise hazır ediyorum.

Kabak Bittası

Kabak gillerden olan Balkabağının; dış kısmı çıkıntılı, sert ve yuvarlak olup turuncu renktedir ve bu besinin içerisinde kendi tohumu ile etli kısmı bulunmaktadır. Lifli bir meyve olan balkabağı, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir içermektedir. Kıbrıs’ta ise Balkabağından yapılan yumuşak iç harcı ile mayalı hamurun birleştiği bu tatlımız Kıbrıs’ımızın sevilen kültürel tatlıları arasında yer almaktadır.

Malzemeleri

1.5 Kilo Balkabağı

1.5 Kilo Un

3 Su Bardağı Toz Şeker

Yarım Su Bardağı Sıvı Yağ

1 Su Bardağı Pirinç

300 gr Kuru üzüm

1 Su bardağı kabuğu soyulmuş badem veya ceviz

2 Tatlı Kaşığı Maya

Bir Çorba Kaşığı Tarçın

Aldığı Kadar Su

Hazırlanış Şekli

Hamuru ekmek yapar gibi mayalayıp iyice yoğurup bekletiyorum ki iyice kabarık bir hamur elde edeyim, hamurum olunca küçük parçalar kesip oklava yardımıyla poğaça gibi 20 cm büyüklüğünde hamur açıyorum. (En az 6-saat bekletilmiş ) geceden balkabaklarımı küçük küçük doğruyorum ve bir kabın içerisine 3 bardak şekeri, 1 bardak yıkanmış pirinci ve 1/2 bardak sıvı yağ koyuyorum ve sabaha kadar bekletiyorum, arada sırada bir karıştırıyorum ki şeker iyice balkabağına karışsın. Daha sonra suyunu bir süzgeçten geçirerek iyice süzüyorum ve içerisine çekirdeksiz yıkanmış kuru üzümü, bir çorba kaşığı tarçını ve de 1 su bardağı kabuğu soyulmuş cevizimi ekiyorum. Balkabağının tadı az gelirse siz biraz şeker ilave edebilirsiniz. Hazırladığım harçtan 3 tatlı kaşığı kadar koyup poğaça kapatır gibi kenarlarından katlayarak kapatıyorum. Fırın tepsisine böreklerimi diziyorum 160 derece ısınmış fırında pembeleşinceye kadar pişiriyorum, piştikten sonra 10 -15 dakika bekletiyorum ve servis yapıyorum.