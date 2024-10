Pina Bausch ve Germaine Acogny koreografileriyle Lefkoşa’da

Murat OBENLER

Avrupa Kültür Başkenti aday şehri Lefkoşa 2030, Kıbrıs'ta sunulan kültür yelpazesini genişletme yönündeki stratejik hedefine sadık kalarak, efsanevi Alman koreograf Pina Bausch'un iki koreografisi ve bir de Germaine Acogny’nin koreografisinden oluşan çağdaş dans üçlüsünü Lefkoşa’ya getiriyor. Güneyi’nde yer alan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na getiriyor. Lefkoşa Belediyesi, Nicosia For Art tarafından organize edilen, Kıbrıs Kültür Bakan Yardımcılığı’nın kurumsal sponsorluğunu, DIAS Publishing House, SIGMA TV, Love Radio’nun iletişim sponsorluğunu üstlendiği gösteri Lefkoşa Uluslararası Festivali 2024'ün bir parçası olarak 28,29,31 Ekim ve 1,2 Kasım 2024 tarihlerinde Lefkoşa’nın Güneyi’nde yer alan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda sahnelenmeye başladı. Gösterinin Kıbrıs galasına Cumhurbaşkanı’na vekalet eden Bakan Yardımcısı Irene Piki, Almanya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm, Goethe İnstıtut Cyprus yetkililerinin yanısıra birçok sanatçı ve sanatsever katıldı.

Gecede "PHILIPS 836 887 DSY" performansı ile Pina Bausch'a saygı duruşu

Performansın açılış parçası "PHILIPS 836 887 DSY", nadir icra edilen Pina Bausch'un 1971'deki ilk koreografilerinden biri olan ve Fransız elektronik müzik bestecisi Pierre Henry tarafından bestelenen solodur. 1971’de bu kareografiyi ilk dans eden Pina Bausch'tu ve şimdi de Eva Pageix tarafından icra ediliyor.

Germaine Acogny'nin geleneksel Afrika ritüellerini çağdaş dansla birleştirdiği "Atalara Saygı" büyük alkış aldı

İkinci parça olan "Atalara Saygı", onu da icra eden "modern Afrika dansının annesi" Germaine Acogny'nin eseridir. Bu, Acogny'nin soyuna ve atalarına saygı duruşunda bulunan, geleneksel Afrika ritüellerini çağdaş dansla birleştiren bir solodur. Afrika dışında hiçbir zaman gerçekleştirilmeyen çalışma, 2023 yılında sadece Benin'de gerçekleştirildi.

Akşamı Pina Bausch'un Igor Stravinsky tarafından bestelenen anıtsal eseri "Bahar Ayini" (1975) tamamlıyor. Eser, 14 Afrika ülkesinden seçkin bir dans topluluğu tarafından Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sahnesinde 30'dan fazla dansçıyla seslendirilecek.

"PHILIPS 836 887 DSY", "Atalara Saygı" ve "Bahar Ayini" üçlüsü, Avrupa, ABD ve İngiltere'deki 2023 ve 2024 turnesi sırasında büyük bir başarı elde etti. Pina Bausch Vakfı (Almanya), École des Sables (Senegal), Uluslararası Geleneksel ve Çağdaş Afrika Dansları Merkezi ve Sadler's Wells (İngiltere) işbirliğiyle hayata geçen üretim 2022'deki ilk çıkışından bu yana 15 ülkede 100.000'den fazla seyirciye sunuldu. Toplamda 106 dakikadan oluşan yapımının dünya prömiyeri Eylül 2021'de Madrid'de gerçekleşti. Bu bağlamda Kopenhag, Lüksemburg, Adelaide, Londra, New York, Edinburgh ve Los Angeles gibi şehirlerde sahnelendi. Kıbrıs'taki gösterilerin ardından dev yapım Çin'de sunulacak ve Londra'da turnesine sona verecek.

KAREOGRAFİ

PHILIP 836 887 DSY (6 dk)

Kareografi Pina Bausch/Müzik Pierre Henry/Dünya Prömiyeri: 1971/Dans: Eva Pageix

HOMAGE TO THE ANCESTORS (30 dk)

Kareografi ve Dans: Germaine Acogny/Müzik: Fabrice Bouillon/Dünya Prömiyeri: 2023

THE RITE OF SPRING (35 dk)

Kareografi: Pina Bausch/Müzik: Igor Stravinsky/Orijinal senaryo ve kostüm tasarımı: Rolf Borzik

İşbirliği: Hans Pop/Dünya Prömiyeri: 3 Aralık 1975, Opera House Wuppertal