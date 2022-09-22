“Paramız yok diyorlar, DP Kurultayı'nın ardından 7 kişi istihdam ediyorlar”

'Göç Yasası’ olarak nitelendirilen yasa ile işe girenlerin maaşlarında söz verilen düzenlemenin Hükümet tarafından yerine getirilmediği gerekçesiyle şok eylem ve grev sürecine giren kamuda örgütlü sendikalar, bugün de Maliye Bakanlığı önünde.

Eylem sırasında açıklama yapan KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Alişan Şan ile talepleri doğrultusunda bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatan Serdaroğlu, yüzde 6 oranında artış yapılacağı yönündeki kararı basına açıklamasının, Ünal Üstel tarafından tepkiyle karşılandığını ifade etti.

"O gün sıkıştırdınız diye kabul ettim"

Söz konusu açıklamayı Maliye Bakanı Alişan Şan'a sorarak yaptığını ancak Şan'ın, Üstel'in yanında bunu reddettiğini anlatan Serdaroğlu, "Aynı Maliye Bakanı, toplantı çıkışında yanıma gelip, 'o gün çok sıkıştırmıştınız diye kabul etmiştim' dedi. Bu trajik bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"Yoksullasmayı reddediyoruz" diyen Serdaroğlu, "Paraları yok diyorlar ama Ercan'daki yandaşlarına vergi muafiyeti getiriyorlar. Aralarındaki ilişki nedir bilmiyoruz ama elbet bir gün su yüzüne çıkar" şeklinde konuştu

Serdaroğlu son olarak, "Halkımız bir mağduriyet yaşarsa, sorumluluk bizde değil, o koltuklarda oturanlardadır" ifadelerini kullandı.

Bengihan: "Üstel, Taçoy'u görevden aldığını söyledi"

Serdaroğlu'nun ardından basına aciklama yapan KTAMS başkanı Güven Bengihan ise, Ünal Üstel 'in dünkü toplantıda sendikacılara "Sizlerle uzlaşıya varan Hasan Taçoy'u görevden aldım. Ama bakanlık görevinden değil, sendikalarla müzakere görevinden" dediğini aktardı.

"Paramız yok diyorlar, DP Kurultayı'ndan sonra 7 kişi isthidam ediyorlar"

Bengihan, hükümetin yüzde 6'lık artış için "Paramız yok" dediğini ancak, Pazar gün yapılan DP Kurultayı'ndan bir gün sonra, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu'nun 7 kişiyi devlete istihdam ettiğini öne sürdü.

Açıklamaların ardından Maliye Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakıldı.