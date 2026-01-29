Pakistan UNFICYP karar taslağında sessiz prosedürü bozdu
BM Güvenlik Konseyi’nde Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar taslağında uygulanan sessiz prosedür, Pakistan’ın yaptığı yorumlar nedeniyle bozuldu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar taslağında uygulanan “sessiz prosedürün” Pakistan tarafından bozulduğu ifade ediliyor.
Sessiz prosedür, Güvenlik Konseyi’nde kararların itiraz gelmemesi halinde oylamaya gerek kalmadan kabul edilmesini sağlayan yöntem anlamına geliyor.
Söz konusu gelişmeyi değerlendiren Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, konuyla ilgili sabah saatlerinde bilgilendirildiğini belirterek, Pakistan’ın karar taslağına ilişkin bazı yorumlar yaparak sessiz prosedürü bozduğunu söyledi.
Hristodulidis, süreçle ilgili istişarelerin devam ettiğini ifade etti.
Hristodulidis, Pakistan’ın yaptığı yorumların Kıbrıs Rum tarafı açısından olumlu olmadığını belirtti.
Yaşanan gelişme üzerine BM Güvenlik Konseyi'nin Barış Gücü ile ilgili oylamasının yarına ertelendiği bildirildi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeleri arasında yer alan Pakistan, son dönemde 'KKTC'nin tanınmasına yönelik mesajlarıyla dikkat çekiyor.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, geçen yıl Türkiye’ye yaptığı ziyarette, Pakistan’ın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yanında olduğunu” ifade etmişti.