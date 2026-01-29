Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin UBP-DP-YDP Hükümeti'ni protesto etmek amacıyla başlattığı 'siyah bayrak' dalgasına destek verdi, "Bu karanlığı birlikte bitireceğiz" dedi.

CTP'den yapılan açıklamada, "Bilimi, liyakati ve toplumun sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İşte açıklama:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak; Tıp ve Diş Hekimliğinde uzmanlık sürecini bilimden, liyakatten ve halk sağlığından koparan bu kabul edilemez yaklaşıma karşı hekimlerin haklı itirazının yanındayız.

Halk sağlığını riske atan uygulamalar normalleştirilemez. Siyah bayraklarla verilen bu onurlu duruşu destekliyor, siyasi sorumluluğu taşıyan Sağlık Bakanı’nı istifaya davet eden çağrıyı paylaşıyoruz. Bilimi, liyakati ve toplumun sağlık hakkını savunmaya devam edeceğiz.

Bu karanlığı BİRLİKTE bitireceğiz.

Bugün yaşanan sorun yalnızca sağlık alanıyla sınırlı değildir. Aynı yönetim anlayışı; eğitimde nitelik kaybını, kamuda liyakatin aşınmasını, enerjide yüksek maliyetleri ve güvensizliği, ekonomide sürdürülebilirliğin kaybolmasını, Düşünce ve ifade özgürlüğünün kelepçeye vurulmasını, hayat pahalılığıyla mücadelede ise tam bir çaresizliği ülkenin ortak gerçeği haline getirmiştir.

Bu tablo tesadüf değil, hükümetin kamusal hizmetleri bilimden, planlamadan ve toplumsal ihtiyaçlardan koparan politikalarının doğrudan sonucudur. Yaratılan bu karanlığa karşı mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz."