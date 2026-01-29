Ülkeye girişte tutuklandı

Eski eşini defalarca aradığı gerekçesiyle “Telefonda Taciz” suçundan tutuklanan C.H., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Azra Mutlu olguları aktardı. Polis, 13 Ocak 2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu’na S.B.'nin şikayetinde Türkiye'de sakin eski eşinin kendisine defalarca mesaj attığını ve aradığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, soruşturma başlattığını ancak zanlının yurt dışında olmasından dolayı ileri işlem yapılmadığını belirtti. Polis, zanlı hakkında telefonda taciz suçundan tutuklama emri çıkarıldığını kaydetti.

Polis memuru, 29 Ocak saat 07.00'de ülkeye giriş yapan zanlının Ercan Havalimanı’nda yakalandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre talep etti. Mahkemede söz alan zanlı ise önce eski eşinin kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.