Kermiya geçiş noktasındaki çalışmalar son gelindi

Lefkoşa Kermiya geçiş noktasındaki genişleme projesinin sonuna gelinmesi vesilesiyle tören düzenlendi.

Kermiya’daki yapılan törene, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Başkanı Khassim Diagne, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ve Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelaou de katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Khassim Diagne, projenin tamamlanmasına yaklaşılması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín adına açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, “Etkinlik, günlük hayatın kolaylaştırılmasına yönelik iş birliği ve güven artırıcı önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu” ifadesine yer verildi.