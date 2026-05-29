Özgür Özel: Tedbir kararı genel başkanlığımı elimden almıyor

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP'de genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, söz konusu kararda uygulanan tedbirin genel başkanlığını elinden almadığını söyledi.

28 Mayıs'ta İzmir'deki Buca Cezaevi ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Özel, "Sadece Genel Başkanlıkla ilgili bazı yetkileri mahkeme kararı kesinleşene kadar kullanamayacağım yönünde aslında tamamen hukuksuz bir karar var ortada" dedi.

Özel 27 Mayıs sabahındaki açıklamasında da yeni bir parti kurma niyetleri olmadığını söylemişti.

Manisa'da 27 Mayıs'taki bayram namazı sonrasında partililere konuşan Özel, "Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin" dedi.

Sonrasında Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e de bu konuyla ilgili konuşan Özel, "Bizi partiden ayrılmaya zorlayan bir tutum var. Bunu hiç doğru bulmuyorum. Partililiğe de yakıştırmıyorum" dedi.

Özel Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısını bu röportajda da tekrarladı ve "Oyları çaldınız diyenler, kurultaydan kaçıyor" şeklinde konuştu.

Özel, yaklaşık iki milyon CHP üyesinin katılımıyla bir seçim yapılması teklifini tekrarlamayı da sürdürüyor.

"Ben hangi delege ile gitmek istiyorsa seçime hazırım" diyen Özel, "Bu Türkiye'ye çok iyi bir örnek olmuş olur, hem de bütün tartışmalar da biter" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Yargı, 'kurultayı parayla satın alamazsınız' dedi

Mutlak butlan kararına sahip çıkanlarla gönül bağlarının olmadığını kaydeden Özel şunları söyledi:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kurultay kararını Parti Meclisi'yle aldığı takdirde Kemal Bey'le de onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz."

Kurban bayramında gazetecilerle biraraya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ise "Genel başkanın nasıl seçileceği belli, siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanının seçilmesi, delegelerin seçilmesi hukuk zemininde yapılmalıdır" diyerek Özel'in bu önerisine kapıları kapattı.

Bahçeli'nin açıklamaları: 'Partiler arasında sınır çizgisi vardır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bayram kutlaması için kendisini araması ve Türkgün Gazetesi'ndeki CHP'ye yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bey'i hep ben arıyordum. Kendisi nezaket gösterdiler. Dün akşam, bugünü beklemeksizin aradılar. Bayramımızı kutladılar. İyi dileklerini söylediler.

"Takip ettiklerini, yağmurda ıslanmamızı, memleketimizdeki karşılanmamızı, İzmir'de dün yapmış olduğumuz toplantıyı, coşkuyu bunlardan bahsederek sağlık dilediler.

"Bunun dışında da bir şey söylemedi. Zaten Sayın Bahçeli bir başka siyasi partinin Genel Başkanı.

"Bir başka partinin siyasetiyle ilgili değerlendirmelerde siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz.

"Devlet Bey'in de dün bana söyledikleri tamamen nazik iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir."