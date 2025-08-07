Ot temizliği yaparken, kuyuya düştü
Sadrazamköy'de dün bir evin bahçesinde ot temizliği yapan 51 yaşındaki Nazakat Hussain kuyuya düşerek yaralandı.
A+A-
Sadrazamköy'de dün bir evin bahçesinde ot temizliği yapan 51 yaşındaki Nazakat Hussain kuyuya düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay üzeri demir ile güçlendirilmiş beton kapaklı foseptik boş kuyusunun kapağının kırılması sebebiyle meydana geldi.
Yaklaşık 6 metre yükseklikten kuyuya düşen Hussain, yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan tedavisinin ardından Dahiliye Servisi'nde müşahede altına alındı.
Bu haber toplam 590 defa okunmuştur
Etiketler : polis basın bülteni