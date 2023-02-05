“Önceleri konuşmaya çekinirdim, garipserdim, şimdi büyük keyif alarak yapıyorum”

Fehime ALASYA

27 yaşındaki Cihan Yıldız, 6 yıldan bu yana Yundem Taş Fırın’da yaptığı ekmek, çörek, ekmek ve benzeri unlu mamullerin seyyar satışını yapıyor.

Ekonomik kaygılar, geçim arayışıyla çıktığı bu yolda, özellikle yerel lezzetleri de yaşatmanın mutluluğunu taşıyan Yıldız, YENİDÜZEN’in ‘Bir İnsan Bir Öykü’ köşesine konuk oluyor…

Seyyar satıcılık yapmaya ilk başladığı günlerde ‘çekingen ve utangaç’ olduğunu anlatan Yıldız, özellikle satış yaparken sesini yükseltmekten çok çekindiği günleri anımsattı.

Ekmek satışına başladığı ilk günleri ve aradan geçen 6 yılı düşündüğü zaman yüzünde hafif bir tebessüm oluşan Yıldız, gençlere ‘Hiçbir şey ayıp değildir, çekinmesinler, seyyar satıcı olarak çok utanırdım, konuşmaya çekinirdim, garipserdim. Ama yavaş yavaş alıştım, şimdi bundan büyük keyif alıyorum.” dedi.

Adanın birçok bölgesinde köyleri gezerek evlere satış yapan Yıldız, insanlarla iletişim kurmayı çok sevdiğini de dile getirdi.

Piyasa analizi yaptı, işe koyuldu…

Bölgede genel bir piyasa analizi yaparak, Akova köyü ve civarında bu yönde bir ihtiyaç olduğunu keşfederek bu işe başladığını anlatan Yıldız, “Köyde yol üstünde satın aldığımız arsayı nasıl değerlendiririz diye düşünüyordum, piyasanın neye ihtiyacı var diye de araştırdık ve bu yola çıktık” dedi.

Her şeye rağmen ‘kendi işini kurma’ isteğiyle yola koyuldu

DAÜ İnşaat Mühendisi mezunu olan Yıldız, inşaat sektöründe olan babasının izinde gitse de her şeye rağmen ‘kendi işini kurma’ isteğiyle bu alana yöneldiğini anlattı.

Bir dönem de büfe işletmeciliği yaptığını anlatan Yıldız, yerli ürün satışını çok sevdiğini ifade etti.

Mutfakta annesi, sokakta kendi

Satışını yaptığı ekmek ve çöreklerin mutfağında ise annesinin olduğunu anlatan Yıldız, aile işletmesinin dağıtım bölümünde görev aldığını belirtti.

“Sadece bu işi yaparak geçimimi sağlamam mümkün değil, taşeron, inşat işleriyle çalışan babama da yardım ediyorum” diyen Yıldız, birden çok meşguliyetleri olduğunu kaydetti.

Ürünler bitene dek mesaiye devam…

Haftada 2 gün Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Poliklinik’te satış yapan Yıldız, “elimdeki ürünler bitene de işim devam ediyor. Çok şükür her zaman elimdekileri bitirerek eve dönüyorum” dedi.

“Sosyal olmayı seviyorum”

İskele Belediyesi’nde tiyatro ve folklor oyuncusu olan Yıldız, en büyük hobisinin ise rap müzik olduğunu, sanata ve sosyalliğe de önem verdiğini kaydetti.