Yol trafiğe açıldı

Dere yatağından gelen suyun oluşturabileceği taşkın riski nedeniyle, Gazimağusa Belediyesi Tuzla Narpak girişi–Arsim Market hizasından geçen yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.

Belediye, söz konusu yolun dere yatağındaki suyun yön değiştirmesiyle birlikte tekrardan trafiğe açıldığını duyurdu.

Belediye'den yapılan açıklamada, "Sürücülerin dikkatli seyretmeleri ve yapılan yönlendirmelere uymaları rica olunur." ifadelerine yer verildi.