Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), YENİDÜZEN’in kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“YENİDÜZEN Gazetesi, ülkemizin kuzeyinde barış gazeteciliğini kendisine ilke edinerek çıktığı yolculuğunda, yarım asır boyunca birçok basın emekçisinin özverili emeği ve kararlı mücadelesiyle bugünlere ulaşmıştır.

Doğru habercilik, medya etiği ve barış gazeteciliği anlayışıyla halkın güvenini ve takdirini kazanan YENİDÜZEN Gazetesi’nin kuruluşunun 50. yılına ulaşmasını saygı ve gururla selamlıyoruz. Yarım asırlık bu yayın serüveninde emeği geçen tüm basın emekçilerine, ülkemize ve toplumumuza kattıkları değer için teşekkürlerimizi sunuyoruz.”