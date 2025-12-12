Duayen tiyatro sanatçısı Hilmi Özen hayatını kaybetti.

Özen’in vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

Hilmi Özen kimdir?

Hilmi Özen 1963 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1965-1967 yılları arasında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın Kurucusu ve Baş Yönetmen oyuncusu ve 1967-1990 yılları arasında da Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü olarak görev yaptı. 1992-2005 yılları arasında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Halkla İlişkiler ve Sanat Danışmanı olarak görev yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.