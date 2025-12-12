Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Hahn’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu’nun iç tasarrufuyla görevlendirilen AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirildi.
Johannes Hahn, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ tarafından karşılandı.
