Yerli biber ve kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5-11 Aralık tarihleri arasında ithal ürünlerden alınan 29 numunenin hepsi temiz çıktı. Yerli ürünlerden alınan 16 numunenin 14’ü temiz, 2'sinde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedildi.

Güzelyurt sakini İsmail Dağcılar’a ait kapya biber ile Yeşilırmak köyü sakini Ömer Aktaş’a ait kerevizde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.