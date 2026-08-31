“Gemi 12 yıl önce kaza yaptı, hasar aldı, tamir edildi”

Serap ŞAHİN

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan FİLO JET isimli yolcu gemisinin alabora olarak batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise halen arandığı faciayla ilgili yürütülen soruşturmada, geminin 12 yıl önce Türkiye’de kaza yaparak hasar gördüğü ve tamir edildiği ortaya çıktı. Polis, geminin daha sonra 2024 yılında Filo Denizcilik tarafından satın alındığını ve sefer izni çıkarıldığını açıkladı.

Faciayla ilgili daha önce tutuklanan 9 kişinin yanı sıra Liman Başkanlığı görevlileri ile şirket hissedarlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi daha Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede aktarılan bilgilere göre gemideki yolcu sayısı geminin taşıma kapasitesini aşmıyordu, teknik kontroller geminin 3 metreye kadar dalga yüksekliğinde seyir yapabileceğini gösteriyordu ve Meteoroloji Dairesi de sefer öncesinde hava şartlarının uygun olduğuna yönelik rapor vermişti.

“Gemi 12 yıl önce kaza yaptı”

Polis, yapılan araştırmalarda geminin 12 yıl önce Türkiye’de bir kazaya karışarak hasar gördüğünün ve ardından tamir edildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Geminin 2024 yılında Filo Denizcilik tarafından satın alındığını belirten polis, daha sonra gemi için sefer izni çıkarıldığını kaydetti.

Polis ayrıca geminin son teknik kontrolünün 2 Haziran 2026 tarihinde Türk Loydu tarafından yapıldığını söyledi. Meteoroloji Dairesi’nin de geminin sefere çıkması için hava şartlarının uygun olduğuna yönelik rapor verdiğini yineledi.

Yargıcın sorusu üzerine polis, geminin uluslararası sularda seyir yapmasına ilişkin izinlerinin de mevcut ve geçerli olduğunu belirtti.

“Gemide yeterli can yeleği vardı”

Polis, gemide yeterli sayıda filika ve can yeleği bulunduğuna ilişkin KKTC makamlarından onay olduğunu, ancak bu konudaki yazışmaların sürdüğünü ifade etti.

İlk 4 zanlının geminin sevk ve idaresinden sorumlu olduğunu belirten polis, alınan ifadelere göre uyarılara rağmen sefere devam edildiğini kaydetti.

Polis ayrıca, alınan ifadelerde gemi mürettebatının can yelekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı ve geminin tahliyesine yönelik yardımda bulunmadığı yönünde ifadeler olduğunu aktardı.

Savunma: “Gemide 4 can salı vardı”

Zanlıların avukatı ise mahkemede yaptığı konuşmada, gemide her biri 100 kişi kapasiteli 4 can salı bulunduğunu ve bu sayede toplam 400 kişinin kurtarılabileceğini ileri sürdü.

Avukat, zanlıların üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini savunarak, geminin sol ön kızağının koptuğu yönünde bilgi veren kişinin teknik bilgiye sahip olmadığını da ileri sürdü.

9 zanlıya 3 gün tutukluluk, 5 kişi hakkında tahkikat emri

Mahkeme, faciayla ilgili tutuklanan 9 zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç ayrıca, Liman Başkanlığı görevlileri ile şirket hissedarlarının da aralarında bulunduğu diğer 5 kişi hakkında derhal tahkikat başlatılması yönünde emir verdi.

Sabah saatlerindeki duruşmadan öne çıkan detaylar şöyle:

“Sol kızak uç kısmı kırıldı ve gemi su aldı”

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, mahkemede faciaya ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarını aktardı.

Mannaş, şirket yöneticisi A.Ö., gemi kaptanı M.Ö., kaptan yardımcısı M.S., gemi makinistleri Z.Ö. ile M.G. ve diğer mürettebat R.İ., V.H., S.E. ile K.K.’nin “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklandıklarını söyledi.

Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğunu belirten polis, geminin sol kızak uç kısmının kırıldığını ve geminin su aldığını kaydetti. Polis, 239 kişinin sağ kurtarıldığını, 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

“Tüm izinleri mevcut”

Yargıç Hazal Hacımulla’nın, “Geminin sefere elverişli tüm izinleri mevcut muydu?” sorusu üzerine polis, geminin gerekli tüm izinlerinin tamam olduğunu belirtti.

Polis, Türk Loydu tarafından verilen onayın yanı sıra Liman Başkanlığı tarafından da bu doğrultuda verilen izinlerin bulunduğunu söyledi. Geminin sefere çıkabilmesi için Meteoroloji’den alınması gereken izinlerin de mevcut olduğu mahkemeye aktarıldı.

“Gemi Haziran 2026’da onaylandı”

Yargıç Hacımulla, geminin bakım ve onarım geçmişine ilişkin de polise soru yöneltti.

Polis, geminin Haziran 2026’da Türk Loydu tarafından onaylandığını ve geminin Türkiye menşeli olduğunu açıkladı.