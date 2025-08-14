KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında bina güvenliği gerekçesiyle 294 sınıfın boşaltıldığını, bunların yerine 218 konteyner sınıf kurulduğunu hatırlattı. Bugün öğrencilerin %12’sinin konteyner sınıflarda eğitim gördüğünü, okulların ise %14’ünün kısmen boşaltılmış durumda olduğunu belirtti.

“Okullar hem konteynerlerle hem de inşaatlarla boğuşacak”

Birçok okulun bakım-onarım, yıkım, yeniden yapım ve ek derslik ihalelerinin Mayıs-Temmuz ayları arasında tamamlandığına dikkat çeken Maviş, ihale sözleşmelerinde teslimat süresinin 90-120 gün olduğunu söyledi. Çalışmaların yeni eğitim dönemine sarkacağına işaret eden Maviş, “Okullar hem konteynerlerle hem de inşaatlarla boğuşacak. Bu süreçte en önemli mesele bina, okul ve öğrenci güvenliği olacak” dedi.

“Okulların %27’sinde çalışmalar yeni döneme sarkacak”

Maviş, ihalesi tamamlanan okulları şöyle sıraladı: Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu, Vadili-İnönü İlkokulu (İnönü binası), Mustafa Kemal İlkokulu (Yıldırım binası), Arabahmet İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu, Alasya İlkokulu, Şht. Tuncer İlkokulu ve Özgürlük İlkokulu.

Yıkım ve yeniden inşaat yapılacak okullar ise Gaziköy Anaokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Karakol İlkokulu, Alaniçi İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Tuzla Şht. Özdemir Anaokulu, Çayırova İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Haspolat İlkokulu olarak açıklandı.

Belediyeler tarafından yürütülen projeler kapsamında Esentepe İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ile Cihangir-Düzova İlkokulu yer aldı. Lefke İstiklal İlkokulu ise Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararını bekliyor.

Maviş, bu tabloya göre okulların %27’sinde çalışmaların yeni döneme sarkacağını kaydetti.

“10 yeni okula ihtiyaç var”

İlkokul çağındaki öğrenci nüfusunun %70’inin yalnızca 27 okulda (12.363 öğrenci) bulunduğunu, geri kalan %30’unun ise 53 okula (5.287 öğrenci) dağıldığını belirten Maviş, en az 10 yeni okul ihtiyacını yineledi.

“Seçim yasaklarından önce atamalar yapılmalı”

Okullardaki zorbalık ve sorunlu davranışların göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığını ifade eden Maviş, okulların %70’inin zorlayıcı öğrenci davranışlarıyla başa çıkmakta zorlandığını, %61’inde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) desteği, %49’unda ise özel eğitim desteği bulunmadığını söyledi.

Özel eğitim öğretmeni münhalinin yalnızca 10, rehber öğretmen münhalinin ise 1 ile sınırlı kalmasının eğitim açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu dile getiren Maviş, seçim yasaklarından önce okulöncesi, sınıf, özel eğitim ve rehber (PDR) öğretmenlerin kadrolu olarak atanması için sürecin hızlandırılmasının olumlu olduğunu ifade etti.

“Eğitim Bakanlığı geçici görevlendirmede sıraya dikkat etmeli”

Maviş, tüm tarafların sorumluluk üstlenmesinin önemine işaret ederek, KHK’nın birçok öğretmenlik alanı ile ilgili sıralama sınavı yaptığını belirtti. Hakkaniyet ve liyakat açısından Eğitim Bakanlığı’nın geçici görevlendirmelerde bu sırayı takip etmesi gerektiğini vurguladı.

“Kemer sıkma politikalarına ve önemsememe girişimlerine karşı durmalıyız”

Kaliteli eğitime erişimin temel bir insan hakkı ve kamu yararı olduğunu hatırlatan Maviş, “Herkes için kapsayıcı ve kaliteli bir kamu eğitimi oluşturmak için, kamu eğitim sistemlerini tam olarak finanse etmeli, bütçe kesintilerine, kemer sıkma politikalarına ve önemsememe girişimlerine karşı durmalıyız” dedi.

Maviş, KTÖS olarak toplumu kamusal eğitime sahip çıkmaya, okullara ve öğretmene yatırım yapmaya, geleceğimizi birlikte inşa etmeye çağırdı.