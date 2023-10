Near East Bank’tan meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık için anlamlı etkinlik

Near East Bank, 1-31 Ekim “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olması sebebi ile tüm Şubeleri ve Genel Müdürlük’teki kadın çalışanları ile pembe kurdele takarak hastalığa dikkat çekmeyi amaçladı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, meme kanserinde erken teşhisin öneminin vurgulanması ve farkındalığının arttırılması amacıyla 01-31 Ekim tarihleri Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak çeşitli kampanyalarla desteklenmekte. Near East Bank, geleneği bozmayarak her yıl bu dönemde bilinçlendirme çalışmaları ve farkındalığı artırıcı etkinlikler gerçekleştiriyor. Near East Bank İnsan Kaynakları Birimince organize edilen kurdele gününde, Near East Bank şube çalışanları ve Gene Müdürlük te bulunan kadın çalışanlarla birlikte pembe kurdele takarar ve pembe balonlarla destek oldular. Bu amaçla etkinlik, hem şubeleri ziyaret eden müşterilerin hem de çalışanların meme kanseri hakkında farkındalıkların artması, erken tanının öneminin aşılanması ve toplumsal bilinci artırmak hedefledi.

Topluma olan sorumluluklarını her zaman yerine getirmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Near East Bank İnsan Kaynakları Birimi Kıdemli Müdür Yardımcısı Pembe Sakallı;

“Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseriyle mücadelede en etkili yollardan birisi, kansere sebep olan etkenlerden kaçınılması ve diğeri de hastalığın erken teşhis edilmesidir. Bu sebeple Ekim ayı boyunca devam eden farkındalık etkinliklerine kurumumuz kadın çalışanları ile tam destek vermek istedik. Pek çok insana dokunan bir sektörümüz var bu nedenle hem şubelerimizde hem de Genel Müdürlük binamızdaki çalışma arkadaşlarımızla pembe kurdele takarak bu amaca ortak olmak istedik; farkındalığı artırmayı, hasta ya da hasta yakınlarına umut vermeyi hedefledik. Tüm çalışanlarımızın katılımından dolayı teşekkür ederiz, bu sorumluluk hepimizin .” dedi.

Near East Bank, sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde tüm sosyal sorumluluk projelerinde, ön saflarda yerini almayı vazgeçilmez bir görev bilinci ile sürdürmektedir.