“Müzikle insanların doğasına  dokunalım, hayat daha da güzelleşsin”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hırslıyım ve kendime güveniyorum

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Grafiker olurdum

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Okulum ve müzik hayatım

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık ve yalan söylenmesi

En büyük pişmanlığım… Herkesin kariyeri, iş hayatı veya okul hayatında illaki pişmanlıkları vardır ama en büyük pişmanlığım diye bir şeyim asla olmadı..

En büyük sevincim… Sahne alırkenki mutluluğum

Hayatımın dönüm noktası… Sevgilim ile tanışmış olmam.

Beni en çok etkileyen yazar… Gündelik hayatımda çok fazla kitap okumadığım için yazarlarla pek ilgilenmiyorum çok bir bilgim yok genellikle görsel haberlerle daha çok ilgiliyim

Başucumdaki kitap... Baş ucumda herhangi bir kitap tutmuyorum

En keyif aldığım müzik... Arabesk ve akustik müzik

En son izlediğim film… Nefesini tut

Kendim için son aldığım şey… Airpords kulaklık

Dolabımdaki en gereksiz şey… Bundan 3-4 yıl önce aldığım fakat 1 defa giydiğim sonra bana hiç olmayan kabanım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Galatasaray maç bileti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Bazen de olsa keskin inatçılığım

Kendimde beğendiğim özellik… Bir işi yapacağımda gerçekten kusursuz olacak şekilde yapıyor olmamdır.

Olmasa da olur… Sigara

Olmazsa olmaz… Gitarım

En iyi yaptığım yemek… Soslu makarna

Hayalimdeki dünya… Adaletin ve siyasetin güzel yönetildiği bir dünya

Aşk benim için… Yaşam kaynağıdır

Onunla çok tanışmayı isterdim… Gökhan Türkmen

Görmek istediğim yer… Kanada

Mutlaka yapmak istediğim... Yurt dışında sahne almak

Son olarak söylemek istediklerim… Sonay Demirpençe’ye bu güzel röportaj için çok teşekkür ederim. Genellikle hep kendimden bahsettim ama son sözlerimi ifade edecek olursam.. Kendi adaletinizden, doğruluktan, içtenlikten ve hissetmeden değil, gerçekten hissederek yaptığınız şeylerden vazgeçmeyin.. Ben bu adanın genç müzisyeni ve genç bir bireyi olarak hiçbir zaman yaptığım şeylerden pişman olmadım. Doğru yolu bulmak için hep aksak ve yanlış yollardan geçeriz veya bu % 90 böyledir.

Evet şu an ülkemizin durumu ve hali belli, ortada fakat benim gibi genç arkadaşlarıma genç müzisyenlere sesleniyorum. Biz ve bizim gibi kendi mesleğinde bir şekilde ilerlemeye çalışan arkadaşlarımız kendimize güvenelim ve müzikle insanların doğasına ufak da olsa dokunalım ve hayat daha da güzelleşmeye devam etsin ..