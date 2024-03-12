“Müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması için bir dinamiğe ihtiyaç var”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet Catalano ile dün bir görüşme yaptığı haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, görüşmede BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın Kıbrıs ziyaretine ve adadaki görüşmelerine atıfta bulunan Stefanu, AKEL’in müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması için bir dinamik meydana getirilmesine dair tezine işaret etti.

Stefanu görüşmede AKEL’in çıkmazın aşılması yöntemiyle ilgili önerisini yineledi.

Görüşmede yaklaşan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yanı sıra belediye ve yerel seçimlerin ele alındığı da kaydedildi.