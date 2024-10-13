‘Mutluluk dışarda değil, insanın kendisindedir’
Portre / Sonay Sophie Talaş – Öğretmen
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İdealist
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… kesinlikle sahne sanatları okuyup tiyatrocu olmak isterdim.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Edebiyat
Kayıtsız kalamadığım şey… klişe ama haksızlık
En büyük pişmanlığım… Sevdiklerime yeteri kadar zaman yaratamamak
En büyük sevincim… Öğrencilerimin mutluluğu
Hayatımın dönüm noktası… Üniversiteye başladığım yıl. Hayallerimin aslında hiç o yönde olmadığını fark edişim oldu.
Beni en çok etkileyen yazar… Nazım Hikmet ve Victor Hugo
Başucumdaki kitap… Franz Kafka, Dönüşüm
En keyif aldığım müzik… 80’ler Disco
En son izlediğim film… Buz Devri
Kendim için son aldığım şey… Artık bebişime aldığım her şeyi kendime sayıyorum
Dolabımdaki en gereksiz şey… Siyah takımım
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Fidan ya da kitap
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fazla düşünmeyip, her şeyi anlamaya çalışmamak isterdim
Kendimde beğendiğim özellik.. Yenilikten korkmamam
Olmasa da olur… Tonlarca Para
Olmazsa olmaz… Sağlık
En iyi yaptığım yemek… Fırın Makarnası
Hayalimdeki dünya… Çocukların ölmediği, kalbi kötülükle beslenen insanların olmadığı bir yer
Aşk benim için… Gündelik hayatıma güzellikler katan, hayatı yaşanabilir kılan
Onunla çok tanışmayı isterdim… Cem Karaca
Görmek istediğim yer… Helsinki’de Kuzey Işıkları
Mutlaka yapmak istediğim… Yamaç Paraşütü
Son olarak söylemek istediklerim… Mutluluk dışarda değil, insanın kendisindedir. Hayatta iyi kötü her şey var, bizim onu nasıl yorumladığımız önemli.