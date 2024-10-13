Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… İdealist

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… kesinlikle sahne sanatları okuyup tiyatrocu olmak isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Edebiyat

Kayıtsız kalamadığım şey… klişe ama haksızlık

En büyük pişmanlığım… Sevdiklerime yeteri kadar zaman yaratamamak

En büyük sevincim… Öğrencilerimin mutluluğu

Hayatımın dönüm noktası… Üniversiteye başladığım yıl. Hayallerimin aslında hiç o yönde olmadığını fark edişim oldu.

Beni en çok etkileyen yazar… Nazım Hikmet ve Victor Hugo

Başucumdaki kitap… Franz Kafka, Dönüşüm

En keyif aldığım müzik… 80’ler Disco

En son izlediğim film… Buz Devri

Kendim için son aldığım şey… Artık bebişime aldığım her şeyi kendime sayıyorum

Dolabımdaki en gereksiz şey… Siyah takımım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Fidan ya da kitap

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fazla düşünmeyip, her şeyi anlamaya çalışmamak isterdim

Kendimde beğendiğim özellik.. Yenilikten korkmamam

Olmasa da olur… Tonlarca Para

Olmazsa olmaz… Sağlık

En iyi yaptığım yemek… Fırın Makarnası

Hayalimdeki dünya… Çocukların ölmediği, kalbi kötülükle beslenen insanların olmadığı bir yer

Aşk benim için… Gündelik hayatıma güzellikler katan, hayatı yaşanabilir kılan

Onunla çok tanışmayı isterdim… Cem Karaca

Görmek istediğim yer… Helsinki’de Kuzey Işıkları

Mutlaka yapmak istediğim… Yamaç Paraşütü

Son olarak söylemek istediklerim… Mutluluk dışarda değil, insanın kendisindedir. Hayatta iyi kötü her şey var, bizim onu nasıl yorumladığımız önemli.