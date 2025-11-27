“Mutlu bir çocukluk, barış dolu bir geleceğin temeli”

Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret ederek, temsili Meclis Genel Kurulu oturumu gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Genel Kurul’da yaptıkları konuşmalarda, çocuk haklarına dikkat çekti; taleplerini Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e iletti.

Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen temsili Genel Kurul’da Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu beşinci sınıf öğrencileri ve öğretmenlerinin yanında, Okul Müdürü Halil Mahmutoğlu ile Müdür Muavini Günsel Çakır Güneş yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in konuşma yaptığı etkinlikte, Cumhuriyet Meclisi yetkilileri de yer alarak, Genel Kurul oturumlarının işleyişi hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler:

“Çocuk haklarına saygı göstermek ve onları ileriye götürmek hepimizin görevi”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, öğrencileri Meclis’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, halkın iradesinin yansıdığı Cumhuriyet Meclisi’nin halkın ve çocukların evi olduğunu kaydetti.

Öztürkler, Öğretmenler Günü’nü de kutlayarak, çocukların sadece büyümekle değil; mutlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda yetişmekle ilgili hakları olduğunu vurguladı; “Bu haklara saygı göstermek, korumak ve onları ileriye götürmek hepimizin görevidir.” dedi.

Dünyada çocukların haklarının ihlal edildiği birçok bölge bulunduğuna işaret eden Öztürkler, “Beyanat vermek ve yasa yapmak tek başına yeterli değil. Birçok coğrafyada çocuklar hâlâ savaşların ve güçlünün kurallarının bedelini ödüyor.” ifadelerini kullandı; çocukların sesi olunması gerektiğini kaydetti.

Öğrencilere deneyim sağlayarak eğitim vermenin önemine dikkat çeken Öztürkler, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu okul müdürü, öğretmenleri ve okul aile birliğine teşekkürlerini iletti.

Konuşmasının ardından Öztürkler, Meclis Başkanlığı görevini öğrenci Nilda Kalkaner’e devretti.

Meclis Başkanlığı görevini üstlenen Nilda Kalkaner:

“Unutmayalım, hakları elinden alınmış her çocuk insanlığın acısıdır”

Meclis Başkanlığı görevini üstlenen Nilda Kalkaner, konuşmasında, tüm çocukların yaşama, eğitim, sağlık, oyun oynama ve düşüncelerini ifade etme; mutlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyüme gibi temel hakları olduğuna dikkat çekerek, “Bu haklar bizlere verilmiş birer hediye değil doğuştan sahip olduğumuz değerlerdir.” dedi.

Dünyada ve çevrede haklarının ihlal edildiği çok sayıda çocuk olduğunu kaydeden Kalkaner, bazı çocukların şiddet, istismar ya da ihlal yüzünden kendi evlerinde bile güvende hissedemediğini belirtti; hakları elinden alınmış her çocuğun insanlığın acısı olduğunu dile getirdi.

Nilda Kalkaner, “Her çocuğun; kim olursa olsun, güvende olma hakkı var. Hiçbir çocuk korku içinde büyümemeli. ‘Yarın okula gidebilecek miyim?’ diye düşünmemeli. Hiçbir çocuk sevgiye muhtaç kalmamalı. Bizler eşitiz, değerliyiz ve bu dünyada hepimizin yeri var.” mesajını verdi.

Büyüklerden dileklerinin onları sadece dinlemekle kalmayıp anlamaları olduğunu söyleyen Kalkaner, iyi korunan çocuk haklarının mutlu bir çocukluğun kapısını açtığını, mutlu bir çocukluğun ise barış dolu, güçlü ve mutlu bir geleceğin temeli olduğunu vurguladı.

Vekiller, taleplerini sıraladı

Ardından öğrenci vekiller kürsüye çıkarak çocuk haklarına ilişkin taleplerini sıraladı. Öğrenci konuşmalarında; çocukların eve, okulda ve toplumda söz hakkına sahip olması gerektiği; güvenli oyun alanları, nitelikli eğitim ve aileyle kaliteli vakit geçirmenin temel ihtiyaçlar olduğu vurgulandı.

Daha sonra hazırlanan “Çocuk Hakları Andı” öğrenci Aziz Çelik tarafından okundu.

Oturum sonunda talepler temsili olarak oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen talepler Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e de sunuldu.

Öğrencilerin Genel Kurul oturumu, bayrakların sallanması ve plaket takdimiyle son buldu.