Murat Şenkul: “İsteyen tüm kayıp yakınlarını otellere yerleştiriyoruz”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıp kişilerin yakınları için yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kayıp yakınları için Turizm Limanı’ndaki bekleme salonunda yer hazırlandığını ancak yakınların liman girişinden ayrılmak istemediğini belirtti.

Kayıp yakınları ile basının ihtiyaçlarının belediye, bölgedeki oteller ve vatandaşların iş birliğiyle karşılandığını ifade eden Şenkul, isteyen kayıp yakınlarının otellere yerleştirildiğini kaydetti.

Şenkul, bu çalışmanın Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ile birlikte yürütüldüğünü açıkladı.

Sabah saatlerinde yapılan çağrıların ardından express seferlerin de başlatıldığını belirten Şenkul, bu sayede limandaki yolcu yoğunluğunun azaldığını söyledi.

Şenkul açıklamasını, “Dualarımız kayıp yakınları ve kayıplarımız için” ifadeleriyle tamamladı.