Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının; ruhsatlandırma sistemi, denetim zinciri, kurumsal ihmaller ve sorumluluklar açısından tüm yönleriyle araştırılması çağrısında bulundu.

Oda, “Gemi değil, ülke alabora oldu” başlığıyla yayımladığı açıklamada, gemi faciası başta olmak üzere ülkede enerji, trafik ve telekomünikasyon alanındaki karar ve işlemlerin yargı denetimine açılmasını istedi.

Açıklamada, gemi faciasının yanı sıra trafik güvenliği, enerji ve telekomünikasyon alanındaki uygulamalara ilişkin eleştirilerde bulunularak, denetimsizlik, liyakat, kamu yararı ve şeffaflık konularında sorunlar yaşandığı belirtildi.

Kamu kurumlarında liyakat ve güven sorunu, trafik güvenliği ve ağır araç denetimleri, enerji politikaları, kamu ödemelerinde şeffaflık, kurul ve komisyonlardaki çıkar çatışması iddiaları ile Telekomünikasyon Dairesi-Türk Telekom protokolüne ilişkin değerlendirmelere yer verilen açıklamada, “Bugün kurumlarımız güven değil, kuşku üretmektedir” denildi.

Hükümetin yönetim anlayışına eleştiriler yönelten Oda, gemi faciası ile yaşandığını savunduğu sorunların sorumluluğunun yalnızca ilgili bakana yüklenemeyeceğini belirtti.

Oda, mevcut ve geçmiş hükümetler ile denetim görevini yerine getirmediğini öne sürdüğü kurum ve yetkililerin sorumluluklarının da araştırılmasını istedi.

Açıklamada, “Facia toplumsal ve kurumsal bir çöküşün sonucuysa sorumluluk da bir kişiye yüklenerek kapatılamaz” denilerek, teknik gerçekleri bildiği halde gerekli adımları atmadığı ve kamu yararını savunmadığı ileri sürülen kişi ve kurumların da sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Oda, “Denizde, trafikte ve enerjide karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar birbirinden bağımsız değildir” ifadelerini kullanarak, bu alanlardaki sorunların temelinde teknik uyarıların dikkate alınmaması, denetimin etkisizleştirilmesi ve kamu yararının yeterince gözetilmemesinin bulunduğunu ileri sürdü.

Enerji ve telekomünikasyon politikalarına da eleştiriler yöneltilen açıklamada, Kalecik II ve Kalecik III enerji sözleşmeleri, KIB-TEK’in üretim kapasitesi, yenilenebilir enerji izinleri ve özel şirketlere yapılan ödemelerin kamu yararı, maliyet ve hukuka uygunluk açısından incelenmesi gerektiği savunuldu.

Açıklamada ayrıca, görevlerinin gereğini yerine getirmediği ve aldığı kararları belgelerle açıklayamadığı savunulan yetkililere istifa çağrısı yapıldı.

Oda, açıklamasını “Ülke; kurumlarıyla, kurallarıyla ve geleceğiyle birlikte göz göre göre alabora ediliyor. Biz bu çöküşü seyretmeyeceğiz” ifadeleriyle tamamladı.