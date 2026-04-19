Mezunlar anlattı, öğrenciler ilham aldı

Bazen bir öğrencinin kariyer yolculuğu, bir derslikte başlayan küçük bir sohbetle bambaşka bir yöne evrilebilir. Deneyimin paylaşıldığı, soruların çoğaldığı ve ilhamın çoğaldığı anlar ise bu dönüşümün en güçlü adımlarını oluşturur. Bu anlayıştan hareketle, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen “Mezunlarla Atölye Söyleşileri Fakülteden Sektöre İlk Adım” etkinliği öğrencileri mezunlarla buluşturarak akademi ile sektör arasında güçlü bir köprü kurmayı hedefledi.

Öğrencilerin sektörel deneyimleri doğrudan dinlemesine ve mesleki bakış açılarını geliştirmesine imkan sağlayan etkinlik, yoğun ilgi gördü. Grafik Atölye 2’de gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. Gökhan Okur üstlendi.

Etkinlikte; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunlarından Arkın Grup Grafik Tasarım Departman ve Marka Müdürü Tuğçe Fenercioğlu Peker, Gen Reklam Direktörü Özkan Varışoğlu ve Gen Reklam Direktörü Erkan Varışoğlu konuk konuşmacı olarak yer aldı.

Tasarımın mutfağına girildi!

Konuklar fakülte yıllarındaki motivasyonlarından başlayarak, mezuniyet sonrası sektöre ilk adım atma süreci, profesyonel portfolyo hazırlama stratejileri ve piyasa gerçekleriyle yüzleşme deneyimleri değerlendirildi. Öğrencilik yıllarında gördüğü kuramsal derslerin öneminden söz eden Erkan Varışoğlu, öğrencilere grafik tasarım tarihi, sanat tarihi gibi derslere daha fazla ilgi göstermeleri gerektiğini ve çok okumanın fikir bulma konusunda çok yararlı olduğundan ifade etti.

Portfolyonun önemini vurgulayan Tuğçe Fenercioğlu Peker ise kullanılacak fotoğraf dahil, birçok ayrıntının başvuru yapılacak kuruma göre belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi. “Atölye” odağında tasarımın mutfağına girilen söyleşide; bir fikrin somut bir ürüne dönüşme aşamaları, günlük çalışma disiplini ve yaratıcı tıkanıklıklarla başa çıkma yöntemleri üzerine samimi paylaşımlar yapıldı.

Özgün imzanızı oluşturun, kariyer yolculuğunuzda fark yaratın!

Etkinlikte öğrencilerle deneyimlerini paylaşan Özkan Varışoğlu da bir grafik tasarımcısını tek işinin tasarlamak değil aynı zamanda tasarımda kullanılacak malzeme ve teknik bilgilerede hakim olması gerektiğini belirtti. Sektörün geleceğine dair vizyoner bir bakış açısıyla yapay zekanın tasarım dünyasındaki rolü ve sürdürülebilirlik ilkelerinin de tartışıldığı etkinlikte mezunlar; genç tasarımcı adaylarına kendi özgün imzalarını oluşturmaları, doğru profesyonel ağlar kurmaları ve kariyer yolculuklarında fark yaratmaları yönündeki tavsiyeleriyle sona erdi.