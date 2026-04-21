Dev-İş: “Dayanışma hiçbir dayatmaya geçit vermez!”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), yasa gücünde kararname sürecine karşı yükselen tepkilere ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin geri adım atmasını toplumsal mücadelenin başarısı olarak değerlendirdi.

Açıklamada, sendikaların öncülüğünde yükselen mücadelenin; emek örgütleri, sivil toplum ve halkın geniş kesimlerinin katılımıyla büyüdüğü vurgulandı. Bu ortak duruşun, kararlılık ve iradenin değişim yaratma gücünü bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

Dev-İş, dayatmacı bir anlayışla hayata geçirilmek istenen düzenlemeye karşı yükselen itirazların, demokratik süreçlerin ve katılımcılığın vazgeçilmez olduğunu açıkça gösterdiğini belirtti. Sokaklarda, meydanlarda ve kamuoyunda büyüyen tepkinin yalnızca bir yasa tasarısına karşı duruş değil, aynı zamanda halkın söz hakkına sahip çıkma iradesi olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, düzenlemenin Meclis’te oylanarak alt komiteye yeniden gönderilmesinin önemli bir kazanım olduğu kaydedildi. Bu adımın, hem mücadelenin somut bir sonucu hem de demokratik mekanizmaların işletilmesi açısından kritik bir gelişme olduğu ifade edildi.

Elde edilen sonucun sadece sendikaların değil, birlikte hareket eden tüm toplum kesimlerinin ortak başarısı olduğu belirtilen açıklamada, örgütlü mücadelenin ve dayanışmanın gücüne vurgu yapıldı. Bu sürecin, hiçbir dayatmanın kalıcı olamayacağını bir kez daha gösterdiği kaydedildi.

Dev-İş, önümüzdeki süreçte birlikteliğin korunmasının ve gelişmelerin yakından takip edilmesinin önemine işaret ederek, halkın çıkarlarını gözeten bir sonuca ulaşılması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Açıklamada, elde edilen kazanımın yalnızca bugüne değil, gelecekteki demokratik haklar açısından da güçlü bir zemin oluşturduğu ifade edildi.