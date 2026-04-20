Ukraynalı emlakçı “suçunu kabul etti”

Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan Kıbrıslı Rumlara ait taşınmaz malların satışını ve reklamını yaptığı gerekçesiyle bir yıldır güneydeki cezaevinde tutuklu bulunan Ukraynalı emlakçı Denys Pohodin, “suçunu kabul etti.”

Cyprus Mail’den Tom Cleaver’in haberine göre, Mağusa, Girne ve İskele’deki gayrimenkullerle ilgili satış ilanları yayınlayan 41 yaşındaki Pohodin, bugün gerçekleşen duruşmada, hakkındaki 36 suçlamadan 18'ini kabul etti.

Davanın bir sonraki duruşmasının 11 Mayıs'ta yapılması ve kalan 18 suçlamanın düşürülmesi bekleniyor.

Pohodin, 2025 yılının Mart ayında Larnaka Havalimanı’nda tutuklanmıştı.