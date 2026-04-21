Barajlarda doluluk oranı %38’e yaklaştı

Kıbrıs’ın güneyinde su rezervleri, son yağışların etkisiyle geçen yıla kıyasla önemli ölçüde arttı. Pazartesi günü itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yaklaşık %38 seviyesine ulaştı.

Genel verilere göre, barajlar şu anda %37,9 oranında dolu ve bu miktar yaklaşık 110 milyon metreküp suya karşılık geliyor. Geçen yılın aynı döneminde ise doluluk oranı yalnızca %23,6 seviyesindeydi.

Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte rezervuarlara su girişi sürüyor. Özellikle Nisan ayının oldukça yağışlı geçtiği ve toplam yağış miktarının mevsim normallerinin %175’ine ulaştığı bildirildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Su Geliştirme Dairesi verilerine göre, son üç gün içinde barajlara giren su miktarı 2,17 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Adanın en büyük barajı olan Kouris Barajı’nda doluluk oranı dikkat çekici bir artış gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde %19,2 seviyesinde olan doluluk, bu yıl %35,9’a yükseldi.

Asprokremmos Barajı’nda da benzer bir artış gözlemlendi. Barajın doluluk oranı geçen yıl %24,1 iken, bu yıl %38,6 seviyesine ulaştı.

Yetkililer, yağışların devam etmesi halinde su rezervlerinde artışın sürebileceğine dikkat çekiyor.