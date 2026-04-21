“Maliyeyi batırdınız, çekip gidin artık”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili hükümete yönelik sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. Devrim Barçın, yaptığı açıklamada kamu maliyesinin yönetimini hedef alarak UBP-DP-YDP Hükümetine tepki gösterdi.

Barçın, Maliye Bakanlığı’nın yolsuzluk, usulsüzlük ve liyakatsız ekonomi politikaları nedeniyle büyük bir borç yükü altına sokulduğunu belirtti.

Hükümetin 5 milyar TL’lik yeni bir borçlanmaya gittiğini kaydeden Barçın, bu borcun geri ödemesinin 2027 yılına bırakılmasına da tepki.

Ülke ekonomisinin, esnafın, iş insanlarının ve üreticilerin ciddi bir krizle mücadele ettiğini vurgulayan Barçın, hükümetin bu süreçte etkisiz kaldığını vurguladı. Açıklamasında, Maliye yönetiminin kamu kaynaklarını yanlış kullandığını ifade eden Barçın, yeni borçlanmanın da usulsüz ihalelere kaynak yaratma amacı taşıdığını kaydetti.

Söz konusu ekonomik tabloyu “iflasın açık göstergesi” olarak nitelendiren Barçın, hükümete istifa çağrısında bulundu. Açıklamasında doğrudan hükümete seslenen Barçın, “Derhal çekip gidin. Bu kadar seçimden korkmayın” ifadelerini kullandı.

Yargının bağımsız olduğuna da vurgu yapan Barçın, hükümet yetkililerine “Eğer suçsuz iseniz size bir şey olmaz” ifadelerine yer verdi.