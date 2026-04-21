“Geri çekilen yasa, örgütlü mücadelenin sonucudur”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, alın teriyle geçinen emekçilerin iradesinin yok sayılamayacağını belirterek, yaşanan sürecin bu gerçeği bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Ancak geri çekilmenin bir “geri adım” değil, “olumlu bir adım” olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Serdaroğlu, yapılan yanlıştan dönülmesinin sorumluluğu ortadan kaldırmadığını kaydetti.

Hükümetin, emekçilerin aleyhine bir düzenlemeyi hayata geçirmeye çalıştığını ve gelen tepkiler üzerine bu adımı atamayacağını anladığını belirten Serdaroğlu, “Bu tabloyu kimse farklı yorumlamaya kalkmasın” dedi.

Açıklamasında sokaklarda hak arayan işçilere yönelik müdahalelere de değinen Serdaroğlu, emekçilere karşı kullanılan baskıyı, cop ve biber gazını unutmadıklarını vurguladı. Emekçiyi güvenlik güçleriyle karşı karşıya getiren anlayışı eleştiren Serdaroğlu, “Asıl sınav şimdi başlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Hükümetin görevinin, hayat pahalılığı arttıktan sonra sınırlı önlemler almak değil, bu duruma yol açan politikaları ortadan kaldırmak olduğunu belirten Serdaroğlu, emekçinin gelirini kısmaya yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Söz konusu yasa tasarısının asgari ücret artışını sınırlamayı hedeflediğini öne süren Serdaroğlu, kapalı kapılar ardında alınan ekonomik kararları da eleştirdi. Çalışanların ülkenin gerçek sahipleri olduğunu ifade eden Serdaroğlu, emekçilerin dahil olmadığı hiçbir kararın meşru olmayacağını dile getirdi.

Hükümete çağrıda bulunan Serdaroğlu, emekçiyi yok sayan politikalardan vazgeçilmesini, ekonomik kararların şeffaf ve katılımcı bir şekilde alınmasını istedi. Hayat pahalılığını kalıcı olarak düşürecek adımların gecikmeden atılması gerektiğini belirten Serdaroğlu, halkın güvenini kaybetmiş bir yönetim anlayışıyla ilerlenemeyeceğini kaydetti.

Serdaroğlu ayrıca, gelinen noktada en doğru adımın halkın iradesine başvurmak olduğunu ifade ederek erken seçim çağrısında bulundu. Emekçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Serdaroğlu, benzer politikaların yeniden gündeme gelmesi halinde mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.