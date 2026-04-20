LTB El Ele Kreşi çocukları 23 Nisan’ı aileleriyle birlikte coşkuyla kutladı

Lefkoşa Türk Belediyesi El Ele Kreşi çocuklarına yönelik düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde minikler hem arkadaşları hem de anne-babalarıyla birlikte keyifli ve coşkulu zamanlar geçirdi. Merkez Lefkoşa’da yer alan etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı Belediye Meclis Üyeleri de katılarak miniklerin coşkusuna ortak oldu. Çocukların hep beraber dans ettiği, şiirler okuduğu etkinlikte 23 Nisan şarkıları da hep bir ağızdan söylendi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte bir konuşma yaparak LTB olarak açtıkları ve sosyal belediyecilik adına bir gurur tablosu haline gelen kreşteki eğitimin çocukların gelişimindeki hayati önemine vurgu yaptı.

Harmancı: “El Ele Kreşi bizim gurur tablomuz”

LTB Başkanı Harmancı: “23 Nisan her şeyden önce bir halkın gücünü eline aldığı bir günün anlamıdır ve kendi kendini yönetmesi ile ilgili demokratik bir açılımdır. Çocuklarımızı da aynen böyle yetiştirmek zorundayız. Çok zor bir dünyada yaşıyoruz. Çocuklarımız için çok dikkatli olmalı, değişen dünyada yeni olasılıkların farkında olmalıyız. Türkiye’de bir okulda gerçekleşen çok ciddi olayı hepimiz gördük. Dünyayı biz değiştiremeyiz belki ama çocuğumuzu biz değiştirebiliriz. Bazen zorlanabiliriz. Ama o zorluklarla baş etmek gerek.” dedi.

Başkan Harmancı konuşmasını, “El Ele Kreşi bizim gurur tablomuz. Çok iyi bir kreşimiz, çok iyi de öğretmenlerimiz var. Herkes emin olsun ki burada çok iyi bir eğitim veriyoruz. Diğer kurumlarla da yaptığımız iş birlikleri ile kreşin kapasitesini artırdık. Bir de etüd hizmeti veren Lefkoşa Çocuk Merkezi’miz var. Çocuk merkezimiz gönüllülerle de birlikte çok güzel hizmet veriyor. Bu alandan hiç çıkmayacağız çünkü geleceğe yatırım yapıyoruz.” dedi.