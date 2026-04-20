Lacroix temaslarda bulunacak

BM Genel Sekreterinin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’nın Kıbrıs’a geldiği, Salı günü Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la da görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Filelefthros gazetesi: “Gerginlik Lacroix’yı Getirdi – BM Genel Sekreter Yardımcısı Pile’deki Türk Kışkırtmalarını Yerinde Görmek İçin Geliyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde BM Genel Sekreterinin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’in ara bölgedeki durumu yerinde görme amacıyla adaya geldiğini yazdı.

Haberde, Lacroix’nın Hristodulidis’le saat kaçta görüşeceğine yer verilmezken Erhürman’la ilgili görüşmesine dair de herhangi bir bilgi yer almadı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “BM – Hristodulidis’le Görüşme Salı günü”.

Haravgi: “Hristodulidis ve Lacroix yarın UNFICYP’in rolünü görüşecekler”.