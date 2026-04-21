“Eleştiriler özgürce iletilmeli, biz içeriğe bakarız”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu sonrasında yurttaşlardan gelen tebrik, öneri ve eleştirileri değerlendirdi. Erhürman, “Yurttaşlarımızın eleştirilerini özgürce iletmesi benim için mutluluk ve gurur kaynağı” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu’nun ardından yaptığı açıklamada, yurttaşlardan gelen geri bildirimlere dikkat çekti. Forum kapsamında yapılan görüşmelere ilişkin daha ayrıntılı değerlendirme yapacağını belirten Erhürman, şimdilik bir “girizgah” paylaşmak istediğini ifade etti.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamına iletilen eleştirilerin önemine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanı olarak yurttaşlarımızın, herhangi bir baskı ve endişe hissetmeksizin Cumhurbaşkanlığı makamına yalnızca tebriklerini değil, eleştirilerini de özgürce iletmeleri benim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı” dedi.

Üslup tartışmalarına da değinen Erhürman, “Üslup? Her yurttaş kendi üslubunu dilediği gibi belirler. Üslubun değerlendirilmesi benim işim değil. O, hedef kitlenin yapacağı bir iş. Benim görevim, üslup ne olursa olsun içeriği değerlendirmeye, beklentiyi, onun toplumsal tabanını, sosyolojik ve sosyo-kültürel arka planını anlamaya çalışmak” ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi ortaya koydukları çizgiyi sürdürdüklerini belirten Erhürman, “Seçimden önce ne söylediysek, aynı çizgide devam ediyoruz. Çözüm irademiz de, aşamalı yaklaşımımız da, metodolojimiz de herkes tarafından anlaşılıyor. Kabul noktasında kimsenin adına konuşmaya yetkili değilim elbette” dedi.

Erhürman, sürece ilişkin yaklaşımını ise, “Yine seçimden önce hep söylediğim gibi, sabır, soğukkanlılık, ciddiyet ve kararlılık... Bu ilkelerin bizi altı ay kadar önce başladığımız noktadan çok daha ileri bir noktaya taşıdığını görüyor ve biliyorum. Daha da hızlanarak devam ediyoruz. Hep birlikte...” dedi.